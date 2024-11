POL-ME: Riegel vor! - Keine Chance für Einbrecherinnen - Untersuchungshaft angeordnet - Tatorte und Geschädigte weiter gesucht - Ermittlungen dauern an - Düsseldorf - 2411047

Polizei Mettmann

Aus aktuellem Anlass und wegen der potenziell örtlichen Bezüge in den Kreis Mettmann veröffentlicht die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Düsseldorf:

Nach der spektakulären Festnahme von drei Einbrecherinnen am vergangenen Donnerstag in der Düsseldorfer Innenstadt dauern die Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats an. Insbesondere will die Kriminalpolizei herausfinden, woher der sichergestellte Tresor stammt. Die drei Frauen befinden sich seit dem Wochenende in Untersuchungshaft.

Der Tresor wurde am Freitag in der KTU der Düsseldorfer Polizei geöffnet. Neben Bargeld fanden dir Beamten eine Omega Taschenuhr, eine auffällige Münze und ein Zigarettenetui (siehe Fotos).

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben außerdem, dass der Ford Fiesta des Trios bereits letzte Woche im Rhein-Erft Kreis unterwegs war. Möglicherweise liegt der passende Tatort zu dem Tresor auch in den Landkreisen wie Mettmann, Viersen, Neuss oder im Großraum Düsseldorf.

Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei ihrer zuständigen Polizeibehörde oder beim KK 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0 zu melden.

