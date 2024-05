LPI-EF: Betrunken unterwegs

Sömmerda (ots) - Ein 8-Jähriger Rastenberger fuhr am Nachmittag des 24.05.2024 mit seinem Fahrrad durch die Ritterstraße in Rastenberg. Hierbei kam der Junge vermutlich durch ein kindliches Fahrmanöver mit seinem Fuß in die Speichen des Vorderrads und stürzte. Wegen des fehlenden Sturzhelms erlitt dieser neben Hautabschürfungen eine Kopfplatzwunde. Der junge Rastenberger wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Helios- Klinikum nach Erfurt geflogen. Eine Lebensgefahr ...

