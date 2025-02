Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe eines Einkaufszentrums wurde am Dienstagvormittag eine 63-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Frau einen Wendekreisel und wollte im Zuge dessen auf den von ihr rechts befindlichen Gehweg fahren. In diesem Moment soll ein 55-jähriger BMW-Lenker aus dem dort befindlichen Parkplatz gefahren sein und dabei die Fahrradfahrerin übersehen haben. Hierbei kam es offenbar zu einer Kollision weshalb die Fahrradfahrerin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

/lu

