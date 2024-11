POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten aus Wallerfangen

66806 Ensdorf (ots) - Am 07.11.2024 kam es gegen 17:05 Uhr in der Provinzialstraße in Ensdorf an einer Fußgängerampel in Höhe des Marktplatzes zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Pkw und einem Kind, welches mit einem Fahrrad unterwegs war. Bei dem Unfall wurde das Kind leichtverletzt und das Fahrrad ...

mehr