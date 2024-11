Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall zwischen weißem Pkw und Kind mit Fahrrad, Polizei sucht Zeugen und Fahrer des Pkws

66806 Ensdorf (ots)

Am 07.11.2024 kam es gegen 17:05 Uhr in der Provinzialstraße in Ensdorf an einer Fußgängerampel in Höhe des Marktplatzes zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Pkw und einem Kind, welches mit einem Fahrrad unterwegs war. Bei dem Unfall wurde das Kind leichtverletzt und das Fahrrad beschädigt. Nach dem Unfall erkundigte sich der Fahrer des weißen Pkws nach dem Zustand des Kindes und fuhr ohne Angabe seiner Personalien weiter. Weitere Verkehrsteilnehmer erkundigten sich ebenfalls nach dem Zustand des Kindes, welches jegliche Hilfe ablehnte. Der Verkehrsunfall wurde später bei der Polizeiinspektion Saarlouis angezeigt. Die Polizei bittet nun den Fahrer des weißen Pkws, sowie Unfallzeugen sich zeitnah mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell