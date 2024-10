Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Unfall am Stauende - Polizei sucht den Verursacher

Schwalbach (ots)

Nachdem es am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr zu einem Unfall auf der A 8, Fahrtrichtung Luxemburg, ca. 700 m vor der AS Nalbach, gekommen war, musste die Autobahn aufgrund von Bergungsarbeiten vollgesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem Stau, der sich zeitweise bis zur AS Schwalbach hinzog. Gegen 14:30 Uhr ereignete sich am Stauende ein Folgeunfall, wobei ein silberner Pkw von der rechten Spur auf die Überholspur wechselte. Bei diesem Überholversuch musste ein nachfolgender Autofahrer eine Vollbremsung machen und nach rechts ausweichen. Dadurch kam es zur Kollision mit einem anderen Pkw und den Leitplanken. Zwei Personen sind leicht verletzt worden durch die Zusammenstöße. Der Autofahrer des silbernen Pkw, bei dem es sich um einen Mercedes handeln könnte, ist derzeit unbekannt, weil das Fahrzeug weitergefahren war. Die Polizei bitte nun um Hinweise zu dem Fahrer und dem Fahrzeug - per Telefon unter 06831 9010 oder per Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell