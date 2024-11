Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht Vermissten Hans-Udo Müller

Wallerfangen (ots)

Aktuell fahndet die Polizei nach dem 73-jährigen Hans-Udo Müller aus Wallerfangen. Dieser wurde letztmalig am 07.11.2024, gegen 13:30 Uhr, in der Ortslage Wallerfangen gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Herr Müller ist ca. 170cm groß, von schlanker Gestalt und führt möglicherweise ein blaues Fahrrad mit einem blauen Korb mit. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten melden Sie bitte umgehend an die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer (06831) 9010 oder per E-Mail an PI-Saarlouis@polizei.slpol.de.

