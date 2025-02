POL-BI: Frontscheinwerfer am Nachmittag gestohlen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - An der Hauptstraße hat ein Duo innerhalb kürzester Zeit am Freitag, 07.02.2025, ein Apple iPhone 16 gestohlen. Während ein Mann die Eingangstür des Mobiltelefongeschäfts in Nähe der Einmündung der Germanenstraße aufhielt, betrat sein Mittäter gegen 14:45 Uhr die Filiale. Ihm gelang es, das iPhone aus einer Sicherheitsvorrichtung zu reißen. Die beiden Tatverdächtigen liefen mit ihrer Beute auf der Hauptstraße in ...

