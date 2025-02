Polizei Bielefeld

POL-BI: Wahlplakate beschmiert - Tatverdächtige festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Herford- Streifenbeamte der Polizei Herford fassten am Sonntag, 09.02.2025, zwei Tatverdächtige, die sich an Wahlplakaten zu schaffen machten. Der Gütersloher und die Lipperin hatten in Herford Wahlplakate beschmiert und beleidigende Plakate sowie Sticker angebracht. Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld übernahm die weiteren Ermittlungen.

Ein 20-jähriger Gütersloher und eine 16-Jährige aus Bad Salzuflen fielen gegen 02:35 Uhr den Polizisten in der Wittekindstraße in Herford auf. Der Gütersloher hielt eine Flasche Kleister und eine Malerrolle in der Hand.

Bei der anschließenden Kontrolle wurden bei der 16-Jährigen eine schwarze Farbdose, Kleisterflaschen, ein Teppichmesser, Kneifzangen sowie zahlreiche verschiedene Plakate und Sticker aufgefunden. Die Plakate wiesen verschiedene Aufschriften mit beleidigendem Inhalt auf. Eine Absuche ergab, dass an der Berliner Straße insgesamt drei Plakate, an der Goebenstraße, der Webereistraße/ Im kleinen Felde, der Zimmerstraße sowie der Diebrocker Straße jeweils eines dieser Plakate angebracht worden waren. In der Diebrocker Straße war zudem ein Wahlplakat beschmiert worden.

In der Berliner Straße wurde an einem Parteibüro eines der Plakate festgestellt. Zudem waren an dem Büro frisch zwei Sticker aufgeklebt worden.

Der Gütersloher und die Bad Salzuflerin stritten ab, Plakate aufgehangen zu haben.

Der Staatsschutz der Polizei Bielefeld hat die weiteren Ermittlungen zu dem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Straftat nach dem Kunsturheberrechtsgesetz sowie gegen Personen des politischen Lebens gerichtete Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung übernommen.

