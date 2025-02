POL-BI: Räuber tragen Skimasken und Messer

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Donnerstagnachmittag, 06.02.2025, wurde ein Einbrecher an der Mendelstraße auf frischer Tat ertappt. Geld und Schmuck hatte er bereits an sich genommen. Er ging in Untersuchungshaft. Gegen 16:15 Uhr meldeten Bielefelder einen Einbruch in ihr Wohnhaus. Die Bewohner hatten den Einbruch über eine installierte Kamera bemerkt und die Polizei informiert. Wenig später trafen die ...

