Lorsch (ots) - Ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer prallte am Mittwochvormittag (29.01.), kurz vor 10.30 Uhr, am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Lorsch auf einen vor ihm befindlichen Sattelzug. Der 60-Jährige wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand ...

mehr