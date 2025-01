Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Lastwagenfahrer prallt am Stauende auf Sattelzug/60-Jähriger schwer verletzt

Lorsch (ots)

Ein 60 Jahre alter Lastwagenfahrer prallte am Mittwochvormittag (29.01.), kurz vor 10.30 Uhr, am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Lorsch auf einen vor ihm befindlichen Sattelzug. Der 60-Jährige wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die A 67 musste in Fahrtrichtung Frankfurt für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten bis gegen 14.30 Uhr vollgesperrt bleiben. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In diesem Stau ereignete sich wenig später noch ein weiterer Auffahrunfall. Hier blieb es bei Blechschäden. Die Ermittlungen der Polizeiautobahnstation Südhessen zur Unfallursache dauern an.

