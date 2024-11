Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Trunkenheit im Straßenverkehr

Polch, Feldweg Verlängerung Bachstraße (ots)

Am 19.11.2024, befuhr gegen 21:38 Uhr, eine Streife der Polizei Mayen die Bachstraße in Polch und traf auf dem in der Folge angrenzenden Feldweg auf ein Wohnmobil, dass sich offensichtlich in einem bepflanzten Feld festgefahren hatte. Der Fahrer, ein 53-jähriger Mann aus der VG Maifeld, versuchte zu diesem Zeitpunkt vergeblich das festgefahrene Fahrzeug wieder auf dem Weg zu fahren. Ein weiterer Mann versuchte hierbei das Wohnmobil anzuschieben, im Fahrzeug befand sich noch eine Frau als Beifahrerin. Als die Beamten aus dem Streifenwagen ausstiegen und sich mit dem Fahrzeugführer unterhielten stellten sie fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Das Wohnmobil musste abgeschleppt werden, da auch die Begleitpersonen des Fahrers ebenfalls alkoholisiert waren. Der Führerschein des Beschuldigten Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt, er muss mit einem längeren Entzug der Fahrerlaubnis und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell