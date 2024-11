POL-PDMY: Einbruch in Firmengelände

Mayen, Betzinger Landstraße (ots) - In der Nacht vom 18. auf 19.11.2024 kam es zum Aufbruch einer Containerbox an einer Imbissbude. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Box mit einem Metallstab auf und erbeuteten ein paar leere Pfandflaschen und einen Klappstuhl mit geringem Sachwert. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Pressestelle Telefon: ...

