Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Zwingenberg (ots)

Eine Zeugin, die Aufbruchgeräusche in der "Wiesenpromenade" hörte, verständigte in der Nacht zum Mittwoch (29.01.), gegen 3.15 Uhr die Polizei. Wie sich anschließend herausstellte, hatten es Unbekannte dort auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Mit Gewalt brachen sie den Automaten auf, entwendet wurde aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung nahmen die Beamten in Tatortnähe eine 40 Jahre alte Frau und einen 38-jährigen Mann fest. In ihrem Fahrzeug fanden die Ordnungshüter zudem Aufbruchswerkzeug. Die beiden Festgenommenen werden sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchtem besonderes schweren Diebstahl zu verantworten haben.

