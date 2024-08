Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Gefährdung des Straßenverkehrs und illegalem Kraftfahrzeugrennen

Stolzenau (ots)

Am 24.08.2024, gegen 13:14 Uhr, kam es im Bereich der Weserbrücke Landesbergen (Brückenstraße in Fahrtrichtung Anemolter) durch einen schwarzen Audi zu einem Überholmanöver. Dabei soll ein Audi-Fahrer einen Zeugen mit seinem Pkw im Überholverbot überholt haben und dann mit hoher Geschwindigkeit zwischen einer Gruppe Fahrradfahrern und dem Zeugen eingeschert sein. Nach Angaben des Zeugen sei es dabei zu einer Gefährdung der Fahrradgruppe gekommen. Im Anschluss daran setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Dabei sei er unter anderem mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft Wellie gefahren. Von dort sei er auf die Umgehungsstraße L350 von Reese in Richtung Steyerberg gefahren. Dort habe er, im aktuellen Baustellenbereich, bei Gegenverkehr ein letztes Mal überholt, bevor er dann in Steyerberg an seinem Ziel ankam. Zeugen aus der Fahrradgruppe in Landesbergen werden gebeten sich bei der Polizei in Stolzenau zu melden. Weiterhin werden Zeugen zum Überholmanöver zwischen Reese und Steyerberg gesucht. Zeugen und Hinweisgeber, die den Audi gesehen haben und Angaben über die Fahrweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761 90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell