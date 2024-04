Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Betrunken mit Auto unterwegs: Führerschein weg

Gechingen (ots)

Nachdem ein Pkw-Fahrer am Samstagmorgen Polizeibeamten durch seine unsichere Fahrweise auffiel, kontrollierten sie diesen und stellten eine erhebliche alkoholische Beeinflussung fest.

Nach Stand der Ermittlungen war ein 28-Jähriger, gegen 04:30 Uhr mit seinem VW auf der Gartenstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und fiel durch seine Fahrweise auf. Bei der anschließenden Überprüfung des Autofahrers nahmen die Einsatzkräfte des Polizeireviers Calw deutlichen Alkoholgeruch bei diesem wahr. Ein daraufhin angebotener Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Im Anschluss wurde dem VW-Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und durch die Polizei der Führerschein in Verwahrung genommen. Der 28-Jährige hat sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.

Hinweis Ihrer Polizei:

Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille steigt das Unfallrisiko um das 12-fache. (Quelle: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/alkohol/).

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell