Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Auseinandersetzung und Trunkenheit in der Binger Innenstadt

Bingen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Innenstadt von Bingen am Rhein zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Betreiber einer Gaststätte und zwei seiner Gäste. Hintergrund waren Streitigkeiten über die Bezahlung. Ein unbeteiligter Passant, der schlichten wollte, wurde ebenfalls geschlagen und glücklicherweise nur leicht verletzt. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Bei einem Beteiligten, der mit einem motorisierten Seniorenmobil durch die stark von Fußgängern frequentierte Fußgängerzone gefahren war, wurde zudem festgestellt, dass er erheblich alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine gesonderte Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell