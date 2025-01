Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kind bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Pfungstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (29.1.) wurde ein 6-jähriger Junge so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Gegen 15 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Rettungsleitstelle und meldeten, dass ein Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Hahn ein Kind erfasst habe. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 52 Jahre alter Mann mit seinem Van von der Gehrengasse kommend die Straße "Hinter der Kapelle". Dabei erfasste das Fahrzeug den 6-Jährigen, der mit einem Roller unterwegs war. Trotz umgehend alarmierter Rettungskräfte und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Junge noch vor Ort. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Der 52-jährige Fahrer wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06157/9509-0 mit der Polizeistation Pfungstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell