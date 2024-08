Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person - Auffinden - Pressemeldung Nr. 2

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Der vermisste 71-jährige Mann, welcher im Bereich Wiesloch umfangreich gesucht wurde

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5852915

konnte gegen 18:45 Uhr durch Einsatzkräfte wohlbehalten aufgegriffen werden. Der Mann war zuvor aus der Alterspsychiatrie abgängig und hätte sich aufgrund bestehender Vorerkrankungen in einer hilflosen Lage befinden können. Bei den Suchmaßnahmen waren mehrere Polizeibeamte im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber war in die Suche involviert. Der abgängige Mann wurde wieder in seine Einrichtung zurückgeführt.

