POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 06. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Kirchdornberg - In der Nacht auf Freitag, 07.02.2025, brach ein unbekannter Mann in eine Tankstelle an der Kirchdornberger Straße ein. Die Polizei sucht den Einbrecher mit einer Täterbeschreibung. Nach den aktuellen Erkenntnissen brach der Täter in der Zeit von 02:30 und 02:35 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Kirchdornberger Straße, in Höhe der Wulfsbreede, ein. Der ...

mehr