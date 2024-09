LPI-EF: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen machte ein Einbrecher in Erfurt große Beute. Der Unbekannte war in eine Wohnung in der Altstadt eingedrungen und machte sich auf Beutezug. In einer Jackentasche wurde er schließlich fündig. In dieser befand sich Bargeld in Höhe von fast 9.000 Euro. Dieses steckte er sich ein, bevor er unerkannt flüchtete. Der Besitzer bemerkte den Einbruch Samstagabend und informierte die ...

mehr