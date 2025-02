POL-BI: Laptop aus Auto gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - Am Mittwoch, 05.02.2025, bemerkte eine Bielefelderin aufgebrochene Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Dreierfeld. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 17:00 Uhr am Sonntag, 02.02.2025, und 13:00 Uhr am Mittwoch, 05.02.2025 gelangte der unbekannte Täter in das Gebäude und brach in mehrere Kellerabteile ein. Nach dem aktuellen Stand wurden ...

