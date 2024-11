Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Bäckerei

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Bäckereifiliale an Dehmer Straße eingebrochen.

Dies meldete man der Polizei am frühen Freitagmorgen um kurz nach zwei Uhr, woraufhin die Leitstelle einen Streifenwagen zur Tatörtlichkeit entsandte. So suchten die Kriminellen ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr bis Freitag, 2 Uhr die Filiale auf und verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zutritt. Darin durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen einen Tresor auf. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Ob sie bei ihrer Tat Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern, verdächtigen Beobachtungen oder verwendeten Fluchtfahrzeugen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

