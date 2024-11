Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Was passierte an der Treppe zur Opferstraße?

Minden (ots)

(TB) Ein ungewöhnlicher Sachverhalt in der Obermarktstraße aus den Abendstunden des Dienstags beschäftigt derzeit die Ermittler der Polizei. Zwar wurden Informationen zu mindestens einer Körperverletzung polizeilich bekannt, aber von Opfer, Täter und Zeuge fehlt aktuell jede Spur. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die drei untereinander bekannt sind.

Am Dienstag wurde die Leitstelle der Polizei gegen 21:35 Uhr per Notruf über eine bedrohliche Situation in der Obermarktstraße im Bereich der Treppe zur Opferstraße in Kenntnis gesetzt. Den Zeugen zufolge hatte ein auf circa 40 bis 45 Jahre geschätzter Mann körperlich auf eine jüngere Frau eingewirkt. Hierbei hielt der Täter eine Pistole in der Hand, ohne diese allerdings auf sein Opfer zu richten. Ebenso sprachen die beiden Personen fortwährend miteinander. Zudem stand ein weiterer Mann bei dem Duo. Demnach wirkte es so, dass sich die drei kennen würden. Der unbekannte Zeuge, der auf circa 18 bis 25 Jahre geschätzt wird, entfernte sich alsbald zu Fuß in Richtung Marktplatz. Kurze Zeit später gingen der Aggressor sowie auf rund 18 bis 25 Jahre geschätzte Frau über die Treppe in Richtung Opferstraße. Hier verliert sich ihre Spur.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, führte nicht zum Auffinden des Trios. Daher bittet die Polizei das Opfer sowie den Zeugen, sich bei den Ermittlern zu melden. Zudem können weitere Zeugen sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Kriminalpolizei in Minden wenden.

