Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher treiben ihr Unwesen

Lübbecke (ots)

(SN) Zu Einbrüchen in zwei Bäckereifilialen, ein Blumengeschäft und einen Imbisswagen kam es am vergangenen Wochenende in Lübbecke.

So brachen Unbekannte in eine an der Alsweder Straße liegende Bäckereifiliale ein und versuchten einen Tresor zu öffnen. Zuvor hatten sie sich offenbar über eine Brandschutztür gewaltsamen Zutritt verschafft. Auch kam es zu einem Einbruch in einen angrenzenden Blumenladen sowie zum Aufbruch eines auf dem Parkplatz des NP-Marktes stehenden Imbisswagens. Ob die Täter bei den Taten Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Taten dürften sich vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse im Zeitraum Sonntag, 14.30 Uhr bis Montag, 2 Uhr ereignet haben.

Auch meldete man der Polizei den Einbruch in eine weitere Bäckereifiliale in der Bäckerstraße. Nachdem sich die Kriminellen hier ebenfalls gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen und beschädigten mehrere Kassen. Zwei der Kassen konnten schließlich in Tatortnähe aufgefunden werden. Als Tatzeitraum kann hier Samstag, 16.55 Uhr bis Montag, 2.30 Uhr eingrenzt werden.

Hinweise zu den Taten bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

