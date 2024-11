Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Duo gibt mehrere Schüsse ab

Minden (ots)

(SN) Nachdem die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen Hinweis erhielt, dass zwei Männer mit einer Schusswaffe an der Zähringer Allee zahlreiche Schüsse abgeben würden, rückte die Polizei gegen Mitternacht in den Stadtteil Bärenkämpen aus.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die entsandten Beamten mehrere Schussabgaben wahrnehmen und den Ursprung auf den Fußweg zwischen der "Zähringerallee" und den "Petershäger Weg" eingrenzen. Vor Ort trafen sie schließlich auf zwei männliche Mindener (32, 33), als die die Schusswaffe zum Einsatz brachten.

Der polizeilichen Aufforderung die Waffe niederzulegen, kamen die offenbar alkoholisierten Mindener widerstandslos nach. In der Folge wurden sie dem Polizeigewahrsam in der Marienstraße zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie das Dienstgebäude in den Morgenstunden wieder verlassen. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Nun erwartet die Männer eine Anzeige.

