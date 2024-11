Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

Petershagen (ots)

(AB) In Folge eines offenbar missglückten Überholmanövers auf der Forststraße (B 61) in Petershagen ist es in den frühen Morgenstunden des Montags zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Skoda erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 6.40 Uhr in Höhe der Kläranlage Heisterholz. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer war zu diesem Zeitpunkt aus Petershagen kommend auf der Bundesstraße in Richtung Minden unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach beabsichtigte der Petershäger mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen. Zeitgleich setzte der Fahrer des Autos, welches die Fahrzeugschlange anführte, den Blinker nach links, um in Richtung Kläranlage abzubiegen.

Der Skoda-Fahrer lenkte seinen Wagen nach links, um einer möglichen bevorstehenden Kollision auszuweichen. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Wildzaun. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und kam vor einem Baum zum Stillstand.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Leichtverletzten und brachte ihn zur Behandlung ins Johannes Wesling Klinikum, aus dem er am selben Tag wieder entlassen werden konnte.

Der Skoda erlitt einen Totalschaden und musste mithilfe eines Krans geborgen werden.

