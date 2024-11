Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Unfallfluchten beschäftigen Polizei

Lübbecke (ots)

(SN) Am vergangenen Wochenende haben zwei Unfallfluchten in Lübbecke die Polizei beschäftigt. In beiden Fällen kamen die Beamten schnell auf die Spur der mutmaßlichen Verursacher.

So erhielt die Polizei am Freitagabend Kenntnis über eine Unfallflucht auf der Gasstraße. Dort hatte gegen 22.30 Uhr ein Autofahrer seinen Pkw gegen einen geparkten Kia gelenkt und dabei erheblich beschädigt. Anschließend entfernte er sich mit seinem ebenfalls massiv in Mitleidenschaft gezogenen Auto und hinterließ ein Trümmerfeld. Die Ermittlungen führten die Beamten schließlich an die Halteranschrift des mutmaßlichen Verursachers. Der konnte offenbar alkoholisiert angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Polizisten den vermeintlichen Unfallwagen und auch den Führerschein des 54-Jährigen sicher.

Am Sonntagnachmittag rückte auch eine Unfallflucht am Heuweg Höhe Jockweg in den polizeilichen Fokus. Zuvor hatten Kinder ein beschädigtes Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel bemerkt. Wenig später informierte man die Polizei. Auch ergaben sich Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, welches im Rahmen der Fahndung schließlich im Nahbereich aufgefunden werden konnte. Auch wurden die Beamten auf zwei in einem sich dahinter befindlichen Kleintransporter schlafende, offenbar alkoholisierte Männer (34, 35) aufmerksam. Bei der Kontrolle des Duos erhärtete sich ein Tatverdacht, sodass einem der Männer eine Blutprobe entnommen wurde. Den beschädigten Renault ließen die Polizisten sicherstellen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell