POL-MI: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Rahden (ots) - (AB) Bei einem Einbruch in ein Herrenmodegeschäft an der Straße "Lange Straße" in Rahden haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag mehrere Winterjacken erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Ermittlungserkenntnissen nach entfernten die Einbrecher den Deckel eines Gullischachtes in unmittelbarer Nähe des Ladengeschäftes. Damit warfen sie mutmaßlich die Glasscheiben der Automatiktür ein und ...

mehr