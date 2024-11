Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vier Personen bei Zusammenstoß leicht Verletzt

Bild-Infos

Download

Rahden (ots)

(SN) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag sind in Rahden insgesamt vier Personen leicht verletzt worden.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr gegen 16.20 Uhr ein Mann (41) aus Bad Salzuflen in einem Audi die Oppenweher Straße in südlicher Fahrtrichtung. Als der Mann seinen Pkw in den Kreuzungsbereich an der Varler Straße steuerte, kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug-Gespann eines 55-jährigen Lübbeckers, welches sich auf der Varler Straße in Fahrtrichung Varl befand.

In der Folge des Zusammenstoßes geriet der Sprinter samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte insgesamt drei Verkehrszeichen. Bei dem Unfall verletzten sich neben dem 55-Jährigen auch dessen Beifahrer (49) sowie zwei Insassen (32, 2) des Audi leicht und wurden mittels RTW ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Um die Abreinigung der verschmutzten Fahrbahn kümmerten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr. Den Sachschaden taxierten die Beamten auf mindestens 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell