POL-BN: Bonn-Duisdorf: Telefonbetrüger nehmen 84-jährige Seniorin ins Visier - Festnahme von zwei Geldabholern

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am gestrigen Donnerstag (07.11.2024) zwei Geldabholer nach einem versuchten Telefonbetrug festgenommen. Auf die Spur der beiden jungen Männer war die Polizei dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin gekommen.

Zuvor hatten Telefonbetrüger eine 84-jährige Frau aus Duisdorf ins Visier genommen. Am Telefon hatte man der Seniorin eine Lügengeschichte aufgetischt und sich dabei als angebliche Polizisten ausgegeben. Nach mehreren Raubüberfällen im Wohnumfeld, seien angeblich auch die Wertsachen der Frau in Gefahr. Da man auch den Bankmitarbeitern nicht trauen könne, solle die Geschädigte ihr Geld von der Bank abholen und der Polizei in Verwahrung geben.

Als die Geschädigte wenig später bei ihrer Bank vorstellig wurde, schöpfte eine Mitarbeiterin Verdacht und verständigte die Polizei. Kriminalbeamte der Bonner Polizei begleiteten die Seniorin daraufhin nach Hause und leiteten die weiteren Telefongespräche mit den Betrügern an. Bei einer verabredeten Geldübergabe an der Wohnschrift konnten dann zwei polizeibekannte Geldabholer im Alter von 18 und 19 Jahren gestellt und festgenommen werden.

Der 19-Jährige, der bei der Geldübergabe als Fahrer fungierte, wurde nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen in Ermangelung an Haftgründen in Absprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 18-jährige Tatverdächtige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen des auf Betrugsdelikte spezialisierten Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei dauern an.

Die Polizei rät:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an.

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte

- Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeiwache.

