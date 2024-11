POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Pkw-Fahrer nimmt Fahrradfahrerin die Vorfahrt - 24-jährige Frau leicht verletzt

Alfter (ots) - Die Bonner Polizei sucht derzeit nach einem Unbekannten, der am Donnerstagabend (07.11.2024) einen Supermarkt in der Straße Am Herrenwingert in Alfter beraubt hat. Zur Tatzeit gegen 20:35 Uhr hatte der Unbekannte einen Angestellten am Lagereingang des Marktes abgepasst und in die Räume zurückgedrängt. Dabei soll er ihm einen bislang unbekannten Gegenstand in den Rücken gedrückt haben und gleichzeitig ...

