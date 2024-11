Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Kriminalpolizei ermittelt nach Raub auf Supermarkt

Alfter (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach einem Unbekannten, der am Donnerstagabend (07.11.2024) einen Supermarkt in der Straße Am Herrenwingert in Alfter beraubt hat.

Zur Tatzeit gegen 20:35 Uhr hatte der Unbekannte einen Angestellten am Lagereingang des Marktes abgepasst und in die Räume zurückgedrängt. Dabei soll er ihm einen bislang unbekannten Gegenstand in den Rücken gedrückt haben und gleichzeitig die Herausgabe von Bargeld gefordert haben, welches er von dem Angestellten in eine offenbar mitgebrachte Sporttasche packen ließ. Mit seiner Beute verließ er den Tatort im Anschluss wieder durch den Lagereingang und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen des Unbekannten, der nach Zeugenangaben wie folgend beschrieben wird:

Etwa 1,70-1,75 m groß - unauffällige Statur - dunkle Kappe - Gesicht mit unbekanntem Gegenstand maskiert - dunkle Oberbekleidung - schwarze Umhängesporttasche mit weißen Streifen - sprach Deutsch mit Akzent.

Nach ersten Ermittlungen durch die Kriminalwache hat das zuständige Kriminalkommissariat 13 am Freitagmorgen die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person zur Tatzeit am Donnerstagabend in Alfter aufgefallen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell