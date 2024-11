POL-FR: Emmendingen: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag, 03.11.2024, in einen Imbiss in der Freiburger Straße in Freiburg-Opfingen eingebrochen. Vermutlich um 3.15 Uhr wurde eine Glaseingangstür des Lokals mit einem Stein eingeschlagen. Aus dem Gastraum wurde eine Kasse entwendet, die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich Schätzungen zufolge im ...

