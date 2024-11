Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Opfingen: Unbekannte brechen in Imbiss ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag, 03.11.2024, in einen Imbiss in der Freiburger Straße in Freiburg-Opfingen eingebrochen. Vermutlich um 3.15 Uhr wurde eine Glaseingangstür des Lokals mit einem Stein eingeschlagen. Aus dem Gastraum wurde eine Kasse entwendet, die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761 476870-0 beim Polizeiposten Freiburg-Rieselfeld zu melden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761 882-4421) rund um die Uhr entgegen.

