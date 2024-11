POL-FR: Laufenburg: Fahrzeuglenkerin kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Freiburg (ots) - Am Montag, 04.11.2024, gegen 18:20 Uhr, soll ein 16-Jähriger auf dem Bahnhofplatz in Bad Säckingen von mehreren Personen angegriffen und sein Handy geraubt worden sein. Ebenso habe man ihn mit Messern bedroht. Der Jugendliche wurde am Bahnhof in Bad Säckingen nach Verlassen eines Busses von einer Personengruppe gezielt angesprochen. Unvermittelt ...

