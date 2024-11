Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendlicher von Personengruppe beraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.11.2024, gegen 18:20 Uhr, soll ein 16-Jähriger auf dem Bahnhofplatz in Bad Säckingen von mehreren Personen angegriffen und sein Handy geraubt worden sein. Ebenso habe man ihn mit Messern bedroht. Der Jugendliche wurde am Bahnhof in Bad Säckingen nach Verlassen eines Busses von einer Personengruppe gezielt angesprochen. Unvermittelt wären mehrere Personen auf ihn losgegangen und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wäre sein Handy entwendet worden. Der 16jährige konnte zunächst flüchten und wurde eingeholt. Im Bereich der Evangelischen Stadtkirche und dem dortigen Rheinufer soll es dann zu einem weiteren körperlichen Angriff und Bedrohungen mit Messern gekommen sein. Bei der Personengruppe soll es sich um mehr als 5 Jugendliche im geschätzten Alter von 16 bis etwa 20 Jahre handeln, südländisches Aussehen, dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen (07741- 8316-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Vorfall entgegen.

