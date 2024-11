POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Drei 20-Jährige von mehreren Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Mit ihrem Ford beabsichtigte am Montag, 04.11.2024 gegen 19.00 Uhr eine 37 Jahre alte Frau vom Park and Ride Parkplatz in der Bismarckstraße nach rechts auf die Straße einzufahren. Dabei übersah sie eine von rechts, aus Richtung Schopfheim-Bahnhof kommende 49 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 20000 Euro an beiden Fahrzeugen verursacht wurde. ...

