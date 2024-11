Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher erbeuten Winterjacken

Rahden (ots)

(AB) Bei einem Einbruch in ein Herrenmodegeschäft an der Straße "Lange Straße" in Rahden haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag mehrere Winterjacken erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungserkenntnissen nach entfernten die Einbrecher den Deckel eines Gullischachtes in unmittelbarer Nähe des Ladengeschäftes. Damit warfen sie mutmaßlich die Glasscheiben der Automatiktür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Hier entnahmen die Kriminellen mehrere hochpreisige Winterjacken im Wert von mehreren Tausend Euro und flüchteten anschließend im Schutze der Dunkelheit unerkannt in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einer ähnlichen Tat. An der unweit entfernten Weher Straße versuchten Unbekannte ebenfalls mit einem Gegenstand die Glasscheibe eines Fahrradgeschäftes einzuwerfen. In derselben Nacht wurde der Polizei auch ein fehlender Gullideckel an der Lemförder Straße in Höhe der dortigen Aral-Tankstelle gemeldet, der kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden wurde.

Bereits am Freitagmorgen, 1. November, rückten die Einsatzkräfte gegen 8.30 Uhr zu einem auf der Fahrbahn liegenden Schachtdeckel in der Professor-Langhorst-Straße aus.

Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise bemerkten oder verdächtige Beobachtungen schildern können, werden gebeten unter Telefon (0571) 8866-0 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell