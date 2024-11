Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Fahrzeugaufbrüche in der Nacht zu Dienstag

Porta Westfalica, Minden (ots)

(AB) Autoaufbrecher haben in der Nacht zu Dienstag an mindestens zehn Fahrzeugen in Porta Westfalica und Minden ihr Unwesen getrieben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Einsatzkräfte wurden in den Nachtstunden gegen zwei Uhr zum Johannes Wesling Klinikum in die Hans-Nolte-Straße gerufen. Auf dem dortigen Parkplatz war es zu einer Sachbeschädigung von einem Mercedes gekommen. Dabei haben zunächst Unbekannte die Scheibenwischer des Wagens abgebrochen. Damit schlugen sie möglicherweise bei einem in der Nähe geparkten Golf die Seitenscheiben ein und durchsuchten diesen vergeblich nach Wertsachen.

In derselben Nacht kam es an der Portastraße in Barkhausen zu weiteren zwei Aufbrüchen. Bei einem in einer Hofeinfahrt abgestellten Opel schlugen die Täter ebenfalls eine Seitenscheibe ein und durchwühlten einen Rucksack. Einige Meter weiter öffneten sie auf einem Privatgrundstück einen Volkswagen, aus dem sie einen Laptop sowie den Inhalt einer Geldbörse entnahmen.

In den Morgenstunden des Dienstags meldete sich die Besitzerin eines Kia, nachdem sie auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Porta Westfalica Beschädigungen im Bereich der Seitenscheiben an ihrem Fahrzeug feststellte. Als sie an einem neben ihrem Wagen geparkten Auto die zertrümmerte Scheibe bemerkte, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten konnten daraufhin drei weitere Fahrzeuge auf dem Parkplatz feststellen, die teilweise abgebrochene Scheibenwischer aufwiesen und deren Scheiben ebenfalls eingeschlagen wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen, auch aufgrund von Zeugenaussagen, sind zwei Tatverdächtige aus Münster in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen geraten. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den beiden Männern (18, 28) und den Straftaten mit ähnlicher Begehungsweise besteht, wird derzeit geprüft.

Auch in Minden kam es im oben genannten Tatzeitraum zu zwei Aufbrüchen von Kraftfahrzeugen. In der Amtmeister-Stolte-Straße stahlen Unbekannte aus einem Seat einen Rucksack, unter anderem mit Personaldokumenten. Zu einer weiteren Tat kam es im Fischerglacis, dort entwendete man das Kennzeichen eines Audis.

Die Polizei empfiehlt, auch wenn der Wagen über Nacht auf dem eigenen Grundstück steht, grundsätzlich keinerlei Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen.

Hinweise von Zeugen, die die Täter möglicherweise bemerkten oder verdächtige Beobachtungen schildern können, werden gebeten unter Telefon (0571) 8866-0 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell