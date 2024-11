Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht beschädigtes Mercedes-Cabrio

Espelkamp (ots)

(SN) Nach einer Unfallflucht auf der Tonnenheider Straße in Espelkamp-Frotheim suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats nun nach einem weißem Mercedes-Cabrio.

Den gegenwärtigen Erkenntnissen nach befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagvormittag, 31. Oktober die Tonnenheider Straße in Fahrtrichtung der Osnabrücker Straße. Kurz vor der Einmündung zum Bauschlingenweg geriet das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Holzmast und überfuhr einen Leitpfosten. Dabei wurde der Pkw an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Dennoch kümmerte sich der Verursacher nicht um den Schaden und setzte seine Fahrt fort.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten durch die Einsatzkräfte Fahrzeugteile sichergestellt werden. Hiernach dürfte es sich bei dem verursachenden Auto um ein weißes Cabrio des Herstellers Mercedes handeln.

Wem ein derart beschädigter Mercedes aufgefallen ist oder wer sonstige Hinweise zum Vorfall geben kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell