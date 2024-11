Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Leerstehendes Bauernhaus fängt Feuer

Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Am Montagabend ist in Bad Holzhausen ein seit Jahren leerstehendes Bauernhaus samt Garage in Brand geraten.

So erhielten Polizei und Feuerwehr gegen 21.20 Uhr durch einen Zeugenhinweis Kenntnis von dem Dachstuhlbrand an der Berliner Straße. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus.

Dank des umgehenden Handelns der Brandbekämpfer gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Fachwerkgebäude zu verhindern. Das Brandobjekt selber konnte nicht mehr gerettet werden und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Am Dienstagmorgen konnten die zuständigen Ermittler den beschlagnahmten Brandort in Augenschein nehmen. Dabei fanden sich zunächst keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Damit ist die Ursache des Feuers gegenwärtig noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell