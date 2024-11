POL-MI: Viele Verstöße gegen Feiertagsfahrverbot

Hüllhorst (ots) - (TB) Im Rahmen eines Einbruchs in den Abendstunden des Samstags in einen Supermarkt in der Hauptstraße von Hüllhorst, erbeuteten die Täter Zigaretten. Gegen 22:10 Uhr verschafften sich die Einbrecher über einen Seiteneingang Zugang zum Markt. Im Inneren öffneten die Täter gewaltsam ein Rollladentor. So gelangten sie in den Kassenbereich. Hier rafften sie eine größere Menge an Zigarettenschachteln zusammen. Kurze Zeit später gelang es ihnen mit ...

