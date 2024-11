Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann nach exhibitionistischer Handlung festgenommen

Minden (ots)

(TB) Während einer Joggingrunde im Glacis traf am Sonntagmorgen eine Mindenerin auf einen Mann, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die 44-Jährige verständigte den Notruf der Polizei. Einsatzkräfte konnten den Täter kurze Zeit später festnehmen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das Opfer gegen 08:45 Uhr auf ihrer Laufrunde im Weserglacis unterwegs. Im Bereich des Denkmals des "Großen Kurfürsten" begegnete sie dem zunächst Unbekannten, der an seiner weit geöffneten Hose offensichtlich an seinen Genitalien manipulierte. Nachdem sie den Mann passiert hatte, alarmierte sie die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Auf der Polizeiwache wurde der in Minden gemeldete 30-Jährige erkennungsdienstlich behandelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Mann in den Mittagsstunden aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

