POL-MI: Dreirad vor fahrenden Kleintransporter geschleudert

Espelkamp (ots) - (SN) Nach einer Unfallflucht auf der Tonnenheider Straße in Espelkamp-Frotheim suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats nun nach einem weißem Mercedes-Cabrio. Den gegenwärtigen Erkenntnissen nach befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagvormittag, 31. Oktober die Tonnenheider Straße in Fahrtrichtung der Osnabrücker Straße. Kurz vor der Einmündung zum Bauschlingenweg geriet ...

