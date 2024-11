Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte steigen in Wohnhaus ein

Espelkamp (ots)

Ein Einfamilienhaus im Westen von Espelkamp war in der vergangenen Woche das Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Den Erkenntnissen nach hebelten unbekannte Personen im Zeitraum von Donnerstagabend bis in die Abendstunden des Freitags zunächst eine Tür im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses an der Weißdornstraße auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Inneren. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Dabei stießen sie auf Schmuckschatullen sowie auf eine Geldkassette, die sie öffnen konnten. Welche Gegenstände die Täter mit sich nahmen, ist gegenwärtig unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zu einem versuchten Einbruch kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntags an der General-Bishop-Straße. Unbekannte hantierten offenbar an Jalousien eines Fensters im rückwärtigen Bereich und zertrümmerten zudem eine Fensterscheibe. Den Angaben der Eigentümer nach, könnte sich die Tat gegen vier Uhr ereignet haben, als sie Geräusche aus dem Garten vernahmen.

Die Ermittler hoffen, dass beide Taten nicht unbemerkt geblieben sind. Beobachtungen oder Hinweise zu verdächtigen Handlungen oder Personen werden unter Telefon (0571) 8866-0 von den Kriminalbeamten der Polizei Minden-Lübbecke erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell