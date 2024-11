Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zahlreiche Kellerräume aufgebrochen

Minden (ots)

(SN) Am frühen Sonntagmorgen haben bisher unbekannte Täter zahlreiche Keller in einem Wohnblock an der Straße "Am Schirrfhof" aufgebrochen.

So hatte ein Hausbewohner der Polizei laute Geräusche und drei verdächtige Personen in dem Kellergeschoss des Wohnblocks gemeldet. Daraufhin rückten die Beamten gegen 2.50 Uhr zu der Einsatzörtlichkeit aus. Die Kriminellen hingegen hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei offenbar in Richtung der Kanalbrücke entfernt. Die eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ergebnislos.

Am Ort des Geschehens konnten schließlich 18 aufgehebelte Kellertüren festgestellt werden. Zuvor dürften sich die Täter den Ermittlungen nach über eine Feuerschutztür gewaltsam Zutritt zu dem Kellergeschoss verschafft haben. Ob sie bei ihrer Tat Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Trio konnte den Gesetzeshütern gegenüber in einem geschätzten Alter von 25-30 Jahren beschrieben werden. Während einer der Unbekannten schlank war, konnten die beiden anderen Kriminellen mit eher dicklicher Figur beschrieben werden. Zudem trug einer der Männer offenbar eine Bauchtasche.

Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder benutzten Fahrzeugen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell