Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verursacht Unfall

Espelkamp (ots)

(SN) Ein Autofahrer hat sich am Donnerstagabend einer polizeilichen Verkehrskontrolle entzogen und dabei einen Unfall verursacht.

Zuvor hatten die Beamten den Fiat Modell Cinquecento gegen 18.10 Uhr an der Ecke Graudenzer Weg Ecke Preußeneck zu einer Überprüfung angehalten. Der Aufforderung der Polizisten, den Motor auszuschalten, kam der Fahrzeugführer nicht nach. Mit durchdrehenden Reifen flüchtete er schließlich vom Kontrollort. Hierbei wurde ein Polizeibeamter von der geöffneten Fahrertür touchiert. Dabei nahm der Fahrer durch sein Verhalten eine schwere Verletzung des Polizisten in Kauf. Bei dem Vorfall verletzte sich der genannte Gesetzeshüter glücklicherweise nur leicht und blieb dienstfähig.

In der Folge missachtete der Fiat-Fahrer die Vorfahrt eines auf der Präses-Ernst-Wilm-Straße fahrenden VW eines Fahrers (34) aus Espelkamp und kollidierte mit dessen Auto. Dennoch setzte der Mann seine Flucht zügig fort. Daraufhin brachen die Beamten die Nachfahrt des Fiat zur Unfallaufnahme ab.

Die eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos. In diesem Zusammenhang stellten die Polizisten fest, dass die am Fiat angebrachten Kennzeichen mutmaßlich erst am Vortag in Stemwede von einem anderen Pkw entwendet worden waren. Der Fahrer des VW blieb den Angaben nach unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diesbezüglich geriet ein 30-jähriger Espelkamper ins Visier der Polizei. Wem ein an der Front beschädigter heller Fiat Cinquecento aufgefallen ist, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

