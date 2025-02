Polizei Bielefeld

POL-BI: Keller in Heepen aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Heepen - Am Mittwoch, 05.02.2025, bemerkte eine Bielefelderin aufgebrochene Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Dreierfeld. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 17:00 Uhr am Sonntag, 02.02.2025, und 13:00 Uhr am Mittwoch, 05.02.2025 gelangte der unbekannte Täter in das Gebäude und brach in mehrere Kellerabteile ein. Nach dem aktuellen Stand wurden Weinflaschen und Werkzeug gestohlen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell